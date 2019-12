Kalavská: Jednotku by som dala hlavne svojim spolupracovníkom

Andrea Kalavská, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. decembra (TASR) – Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) zhodnotila, že by pomyslenúza vykonanú prácu na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR dala hlavne svojim spolupracovníkom. Sama pred pár dňami komentovala, že prisa nebude mať za čo hanbiť.zhodnotila pre TASR.vysvetlila.Tvrdí, že jej ambíciou bolo predložiť určitý koncept,. Tú mala predstavovať práve reforma nemocníc. Uviedla, že aj jej neprijatie bolo jedným z dôvodov, prečo sa rozhodla podať demisiu.povedala Kalavská s tým, že sa hovorí o tom, že Slovensko má vysoký počet odvrátiteľných úmrtí, málo lekárov, je neefektívne či má škaredé ambulancie.tvrdí. Do šéfovania rezortu by však išla opäť aj po skúsenostiach, ktoré má.Veľmi pozitívne vníma spätnú väzbu na svoju prácu. Myslí si, že sa jej podarilo vykonať v rezorte zdravotníctva veľa vecí. "Dúfam, že nazeranie na rezort zdravotníctva je iné, ako pred niekoľkými rokmi," nádeja sa, pričom poukázala na to, že financie, ktoré rezort mal, sa snažili efektívne využívať.vymenovala s dôvetkom, že snáď už zdravotníctvo nie je považovanéZa jeden z najväčších úspechov považuje Kalavská to, že sa ministerstvu podarilo zaviesť celoplošný skríningový program.zhodnotila.Praje si, aby ľudia reagovali a išli na preventívne prehliadky.komentovala Kalavská. Poukázala na to, že pacientky pri skríningu rakoviny prsníka posielajú na vybrané preverené pracoviská s kvalitnou prístrojovou technikou a vyškoleným personálom či dvojitou kontrolou snímku a manažmentom pacientky až po liečbu.Pilotný skríning považuje šéfka rezortu za úspešný, ale nebráni sa tomu, aby. Programy je však potrebné ďalej rozvíjať a vylepšovať. Hrdá je napríklad aj na Národný onkologický program, či na mobilnú aplikáciu, ktorá pacientovi s infarktom myokardu či mozgovo-cievnou príhodou pomáha rýchlejšie sa dostať do centra, kde mu vedia pomôcť.komentovala.Hovorí tiež, že už nie je touspred dvoch rokov, aj keď jej podstata sa nezmenila.uzavrela.