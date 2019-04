Kalavská podpísala revíziu úhrad liekov, usporiť by mala 35 mil. eur

Na archívnej snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 15. apríla (TASR) – Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD) v pondelok podpísala revíziu úhrad liekov. Podľa rezortu tento krok vedie k efektívnemu nakladaniu s financiami. V systéme sa zásluhou revízie úhrad usporí približne 35 miliónov eur. Proces sa podľa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR v žiadnom prípade nedotkne pacienta.zdôrazňuje ministerka Kalavská. Podľa jej slov ide o to, aby mal pacient dostupnú liečbu bez medicínskych obmedzení a doplatku.Tento krok ministerky ocenila prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov (AOPP) SR Mária Lévyová." uviedla.Revízna zmena sa týka celého kategorizačného zoznamu. Podľa MZ SR sa prihliadalo najmä na to, aby lieky s rovnakou účinnou látkou mali rovnakú úhradu zdravotnej poisťovne. Tiež na to, aby v novovzniknutých úhradových skupinách boli lieky s nulovým alebo minimálnym doplatkom pre pacienta.Ušetrené zdroje chce rezort investovať do ďalších oblastí v zdravotníctve, napríklad do modernizácie nemocníc, nákupu prístrojovej techniky či inovatívnej liečby. Kalavská zdôraznila, že zefektívnenie nakladania s finančnými prostriedkami v zdravotníctve realizuje tak, aby sa na úkor pacienta nedosahovali neprimerané zisky.