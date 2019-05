Kalavská rokovala s VšZP a nemocnicami, pacient nemá byť rukojemníkom

Na archívnej snímke ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 29. mája (TASR) - Ministerke zdravotníctva Andrei Kalavskej (nominantka Smeru-SD) záleží na tom, aby mal pacient dostupnú adekvátnu zdravotnú starostlivosť. Vyhlásila to po stredajšom stretnutí na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR so zástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) a Asociácie nemocníc Slovenska (ANS).," uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová." doplnila.Malé a stredné nemocnice momentálne odmietajú zmluvy, ktoré im ponúka štátna VšZP. Žiadajú od nej viac peňazí na sociálne balíčky. Predseda ANS Marián Petko ocenil snahu ministerky. "," uviedol Petko s tým, že na ministerstve sa majú stretnúť ešte v stredu.Ak nemocnice nepodpíšu nové zmluvy s VšzP, od júla by poskytovali len akútnu zdravotnú starostlivosť. Konflikt s ANS je o nedorozumení, ktoré je potrebné si vydiskutovať, tvrdí generálna riaditeľka VšZP Ľubica Hlinková.