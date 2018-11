Kalavská: Vďaka aplikácii prežije viac pacientov s mozgovou príhodou

Ilustračná snímka. Foto: TASR/S. Písecký Foto: TASR/S. Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. novembra (TASR) – Technológia STEMI, ktorú pred rokom zaviedli do všetkých vozidiel záchrannej zdravotnej služby v SR, výrazne zjednodušila a skvalitnila manažment záchrany života pacientov s cievnou mozgovou príhodou (CMS). Na piatkovej tlačovej konferencii to zhodnotila ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smer-SD).povedala Kalavská. Podstatou STEMI je podľa nej záchranárov s pacientom hneď nasmerovať na pracovisko, ktoré je na starostlivosť oňho adekvátne vybavené a eliminovať zbytočné prevozy.Pri náhlej cievnej mozgovej príhode, ale napríklad aj infarkte myokardu, totiž ide o sekundy. MZ SR vytvorilo zoznam 43 pracovísk, ktoré dokážu v nepretržitom režime poskytnúť pacientom s mozgovou príhodou intravenóznu trombolýzu, teda rozpustenie zrazeniny v cieve, vykonať CT mozgu a mozgových ciev. Tiež deviatich špecializovaných pracovísk nepretržite vykonávajúcich mechanickú trombektómiu alebo trombosukciu.Prezidentka Slovenskej neurologickej spoločnosti Zuzana Gdovinová priblížila, že existujú dva typy CMS, pričom oba si vyžadujú okamžitú liečbu. Asi 85 percent z nich predstavujú prípady nedokrvenia mozgu kvôli zúženej alebo upchatej cieve a 15 percent sú prípady krvácania do mozgu. Podľa odborníkov je veľmi dôležité, aby si ľudia dokázali všímať príznaky CMS.povedala Gdovinová.To, že príznaky CMS netreba podceňovať, potvrdzuje pacient Martin Repka. Pred polrokom prekonal náhlu cievnu mozgovú príhodu a s partnerkou zavolali záchranku až po trištvrte hodine, pretože im nedošlo, že CMS môže postihnúť aj mladého človeka ako on." pripomína pacient.