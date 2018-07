Kaliforčania nebudú v novembri hlasovať o rozdelení na tri štáty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

San Francisco 19. júla (TASR) - Obyvatelia amerického štátu Kalifornia nebudú môcť v rámci novembrových volieb hlasovať v referende o tom, či sa ich štát rozdelí na tri časti. Informovala o tom v stredu agentúra AP na základe rozhodnutia kalifornského najvyššieho súdu.Autorom iniciatívy na rozdelenie Kalifornie na tri štáty - Južnú Kaliforniu, Severnú Kaliforniu a Kaliforniu - je podnikateľ Tim Draper, ktorý do svojho projektu nazvaného Cal 3 investoval už viac ako 1,7 milióna dolárov. Jeho predchádzajúcu iniciatívu rozdeliť Kaliforniu na šesť častí nepodporil svojím podpisom dostatočný počet Kalifornčanov.V Kalifornii, ktorá je so 40 miliónmi obyvateľov najľudnatejším štátom USA, sa ako v celých Spojených štátoch uskutočnia 6. novembra voľby do federálneho Kongresu, v rámci ktorých si Kalifornčania zvolia jedného senátora a 53 členov Snemovne reprezentantov USA. Okrem iných funkcionárov bude Kalifornia voliť aj 20 zo 40 členov štátneho Senátu a všetkých 80 členov dolnej komory štátneho parlamentu.