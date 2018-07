Kaliňák: Na palube špeciálu nebol nikto spútaný

Na archívnej snímke podpredseda SMER-SD Robert Kaliňák. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 31. júla (TASR) - Zoznam cestujúcich v slovenskom vládnom špeciáli, ktorý poskytli vietnamské úrady, nebolo meno trestne stíhaného občana Vietnamu, nebol neprevážaný žiaden ležiaci pacient ani spútaný alebo inak obmedzovaný človek a všetky osoby mali diplomatický pas. Na sociálnej sieti to zdôraznil koaličný poslanec a vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD).pýta sa v stručnom stanovisku Kaliňák.Postup slovenskej strany v tejto kauze kritizuje prezident SR Andrej Kiska aj opozícia. Hnutie OĽaNO žiada premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby v kauze vyvodil dôsledky. Chce tiež zvolať mimoriadny parlamentný brannobezpečnostný výbor.uviedla šéfka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová.Vlažná reakcia slovenskej vlády je zase podozrivá pre SaS. Podľa liberálov sú medializované závery Krajinského kriminálneho úradu v Berlíne, podľa ktorých únoscovia Vietnamca prepravili späť do vlasti práve v slovenskom vládnom lietadle, vážne a je potrebné ich riadne vyšetriť.uviedla SaS. Podľa strany sa črtá aj otázka, či bol do únosu zapletený exminister vnútra Kaliňák aSlovenská informačná služba a Vojenské spravodajstvo uviedli, že nemali informácie o tom, že Slovensko poskytovalo akúkoľvek súčinnosť pri únose vietnamského podnikateľa. V máji 2018 to povedal premiér Peter Pellegrini s tým, že ho o tom informovali predstavitelia spravodajských služieb. Pripomenul, že ak by nemecká strana okamžite po únose, ktorý bol zachytený na kamery, informovala medzinárodné inštitúcie, Slovensko mohlo byť obozretnejšie.