Kaliňák: Oslavy SNP budú dôstojným podujatím pre všetky generácie

Oslavy 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) majú byť dôstojným podujatím, ktoré s účasťou širokej verejnosti adekvátne vyzdvihne jeden z najvýznamnejších momentov v dejinách Slovenska. Minister obrany SR Robert Kaliňák (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády priblížil, že súčasťou programu bude okrem oficiálnych spomienkových aktov aj slávnostná prísaha 600 profesionálnych vojakov, rovnako i pestrý kultúrny program.





Charakter celodenných osláv prirovnal k festivalovému podujatiu pre všetky generácie. "Areál v parku medzi pamätníkom a hotelom bude prístupný už od rána, dostať sa doň bude možné cez určené vstupy," informoval minister. Návštevníci podujatia dostanú pri vstupoch mapku areálu i s informáciami, ktoré uľahčia orientáciu v rámci neho, môžu využiť aj QR kód. "Oficiálny akt kladenia vencov sa začne od 10.00 h, od 11.00 h by mali nasledovať príhovory," dodal.Kultúrny program by mal ponúknuť vystúpenia až do večera na hlavnom i menších pódiách. "Súčasťou podujatia bude aj slávnostná prísaha 600 profesionálnych vojakov," dodal Kaliňák. V areáli budú mať svoje zastúpenie všetky ministerstvá, ktoré hosťom podujatia priblížia svoju činnosť.Vojenská prehliadka, ktorú bude možné sledovať na nábreží Hrona, sa začne o 17.00 h, bude trvať necelé dve hodiny. 0d 19.00 h sa začne večerný galaprogram, podujatie ukončí o 22.00 h ohňostroj.O bezpečnostných opatreniach, ktoré budú súvisieť s podujatím, chce Kaliňák informovať budúci týždeň spolu s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). Minister obrany sa zároveň poďakoval obyvateľom banskobystricko-zvolenskej aglomerácie za trpezlivosť pri obmedzeniach, ktoré si príprava podujatia v týchto dňoch vyžaduje.