Kaliňák si zistil zlé informácie, ohradilo sa ministerstvo. Migrantom vraj nezabezpečujú stravu cez súkromnú spoločnosť

Kaliňák si zistil zlé informácie

Presúvané sú len rodiny s deťmi

9.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo vnútra (MV) SR sa ohradilo voči vyjadreniam podpredsedu strany Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) Erika Kaliňáka.Ten vo svojom videu na sociálnej sieti tvrdí, že „ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO) trápi len to, že nelegálnym imigrantom bude variť za 2,4 milióna eur tá istá napriamo vybraná firma, ktorá dodávala jedlo aj pre Ukrajincov."„Je to podsúvaná lož, alebo si pán Kaliňák zistil zlé informácie, ktoré verejnosti 'veľkolepo' ponúka," uviedla v tlačovej správe hovorkyňa MV SR Zuzana Eliášová. Ako dodala, Okresný súd Senica vydal vo štvrtok 3. novembra príkaz prednostu na vecné plnenie, a to na poskytnutie jedného teplého jedla za deň podľa požiadaviek a spresnenia počtov správcom stanového tábora. Dodala, že toto vecné plnenie bolo uložené Slovenskému Červenému krížu. Erik Kaliňák vo svojom videu taktiež tvrdí, že Mikulec a policajný prezident Štefan Hamran „premiestnili imigrantov z podlahy stanice na podlahu vo vedľajšej garáži. Toto je absolútne neakceptovateľné, a to bez ohľadu na to, či ste za, alebo proti imigrácii".Hovorkyňa rezortu Eliášová označila Kaliňákové slová ako zavádzajúce a oponuje, že zo stanového mestečka sú presúvané len rodiny s deťmi do priestoru pošty, kde sú postele s matracmi, čo je podľa nej humánne rozhodnutie.„Malé deti potrebujú pocit bezpečia a treba s nimi zaobchádzať s najvyššou citlivosťou aj v ťažkých podmienkach," uzavrela Eliášová.