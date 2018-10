Kaliňák zákon neporušil, tvrdí výbor pre nezlučiteľnosť funkcií a začal konanie voči Macháčkovej

BRATISLAVA 23. októbra – Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií v utorok zastavil konanie voči exministrovi vnútra a poslancovi NR SR za Smer-SD Robertovi Kaliňákovi."Zastavilo sa konanie voči nemu. Nevidel som porušenie zákona v konaní pána Kaliňáka," povedal po skončení rokovania predseda výboru Vladimír Sloboda (SaS).Podnet proti exministrovi vnútra Robertovi Kaliňákovi (Smer-SD) podalo občianske združenie Transparency International, ktoré napadlo, že Kaliňák dostal motorku v hodnote 190 000 eur od ministra vnútra Spojených arabských emirátov.

Dar odovzdal do múzea

Podpredseda výboru Róbert Puci Kaliňáka obhajoval. Uviedol, že minister dar odovzdal do múzea, preto nebol porušený zákon. Kaliňák poslal výboru vyjadrenie, v ktorom uviedol, že šlo o osobný dar, ktorý nebol adresovaný ministerstvu, ale jemu ako fyzickej osobe. Ondrej Dostál (SaS) nepovažoval argumenty za dostatočné."Ak by akýkoľvek dar nebolo možné posúdiť len z dôvodu, že bol prijatý súkromnou osobou, stačilo by akýkoľvek dar vyhlásiť za súkromný a nemohol by byť posudzovaný v súvislosti s výkonom verejnej funkcie," uviedol. Dostál navrhoval, aby výbor konštatoval, že Kaliňák zákon porušil. Jeho návrh však poslanci nepodporili. Podpredseda výboru Róbert Puci (Smer-SD) namietal s tým, že Kaliňák zákon v tomto prípade neporušil."V odôvodnení je uvedené, že porušenie zákona nie je," uviedol a dodal, že išlo o čisto súkromný dar, keďže vzťahy Kaliňáka s ministrom zo Spojených arabských emirátov sú priateľské.

Prípad podľa Dostála by nemal riešiť výbor

Výbor sa v utorok zaoberal aj poslankyňou NR SR a primátorkou mesta Prievidza Katarínou Macháčkovou (nezaradená). Z podnetu na začatie konania voči nej vyplýva, že ešte ako mestská poslankyňa v roku 2006 odsúhlasila predaj mestského pozemku, následne hlasovala za zrušenie predkupného práva pre mesto Prievidza a v súčastnosti vlastní jednu z parciel.Celý proces údajne trval do roku 2016, keď už bola poslankyňou NR SR. Výbor žiada, aby svoje konanie vysvetlila. Dostál v utorok uviedol, že prípadom by sa malo zaoberať zastupiteľstvo mesta Prievidza a nie výbor."Usudzujem, že prípad nepatrí tomuto výboru. Dopustila sa toho ako primátorka, nie ako poslankyňa," uviedol. Puci namietal s tým, že je potrebné si od nej vyžiadať bližšie informácie a zistiť tiež, či má pozemok uvedený v majetkovom priznaní. Poslanec Oto Žarnay (nezaradený) obhajoval poslankyňu s tým, že výbor má sledovať činnosť poslancov a nie primátorov."Je to závažný problém. Otvorili sme konanie, budeme sa od Macháčkovej dožadovať vyjadrenia k podnetu a zároveň sa rozhodneme, ako budeme pokračovať ďalej. Či budeme pokračovať v konaní alebo odstúpime podnet mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi," uviedol Sloboda.