Kaliňákovo ministerstvo zrekonštruuje vojenský internát Hviezda, pre atypickosť budovy sa investícia vyšplhala na 59 miliónov

22.8.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo obrany SR plánuje zrekonštruovať bývalý vojenský internát Hviezda, známy aj ako Kukurica, za 59,2 milióna eur s DPH. Ako na sociálnej sieti uvádza Útvar hodnoty za peniaze rezortu financií , náklady na rekonštrukciu budú vyššie ako pri bežných administratívnych budovách.Kukurica je totiž podľa analytikov atypická, keďže má kruhový nosný systém, veľké presklené plochy a veľa balkónov, ktoré treba prestavať. Budova má spolu 27 podlaží, z toho dve sú podzemné. Po rekonštrukcii má fungovať ako administratívna budova, do ktorej chce ministerstvo presťahovať svojich zamestnancov.„Rekonštrukcia inej budovy v areáli (rezortu obrany, pozn. SITA) by na základe odhadov Ministerstva financií SR z iných projektov síce stála asi o 14 miliónov eur menej, má však nevýhody ako ponechanie internátu v súčasnej podobe, časové zdržanie a možnú potrebu dočasného vysťahovania zamestnancov,“ uviedol ÚHP. V tejto súvislosti rezortu obrany odporúča stanoviť potrebný rozsah administratívnych priestorov.„Do úvahy treba vziať predpokladaný počet zamestnancov aj štandardy pre administratívnu plochu na zamestnanca. Tú môžu navýšiť špecifické požiadavky na priestory, ako sú napríklad strediská na prácu s utajovanými dokumentmi,“ zdôraznili analytici.Ako ďalej uviedli, alternatívou k rekonštrukcii Kukurice je výstavba novej budovy alebo rekonštrukcia súčasne využívanej štandardnejšej administratívnej budovy v areáli s prípadnou nadstavbou.„Aj to by splnilo cieľ projektu presunúť zamestnancov rezortu z viacerých objektov v areáli do jednej budovy,“ pripomenul ÚHP. Analytici však na druhej strane poukázali na to, že projekt rekonštrukcie už je v pokročilom štádiu prípravy a v budove vykonávajú prípravné stavebné práce.Ministerstvu obrany preto odporúčajú hľadať efektívne využitie súčasne využívaných administratívnych budov po presťahovaní zamestnancov do nových priestorov.„Efektívnym riešením môže byť napríklad presťahovať do súčasných priestorov ďalšie organizačné útvary MO SR vrátane podriadených organizácií, ktoré sú mimo areálu. V opačnom prípade by objekty mohli začať chátrať,“ dodal ÚHP.