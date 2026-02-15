|
Nedeľa 15.2.2026
Denník - Správy
15. februára 2026
Kallasová odmietla kritiku Európy od Rubia, Moskva musí byť zodpovedať za vojnové zločiny
Najvyššia predstaviteľka európskej diplomacie Kaja Kallas odmietla kritiku Európy zo strany Spojených štátov a vyzvala na to, aby Rusko bolo prinútené urobiť ústupky v ...
15.2.2026 (SITA.sk) - Najvyššia predstaviteľka európskej diplomacie Kaja Kallas odmietla kritiku Európy zo strany Spojených štátov a vyzvala na to, aby Rusko bolo prinútené urobiť ústupky v rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine. Americký minister zahraničia Marco Rubio v sobotu, zdôraznil, že kontinent musí chrániť svoju civilizáciu pred masovou migráciou.
„Na rozdiel od toho, čo niektorí tvrdia, prebudená, dekadentná Európa nečelí civilizačnému vymazaniu,“ povedala Kallas na záver bezpečnostnej konferencie v Mníchove. „Správa, ktorú sme počuli, je, že Amerika a Európa sú prepojené, boli v minulosti a budú aj v budúcnosti. Myslím, že je to dôležité. Je tiež jasné, že v niektorých otázkach sa nezhodneme a to tak aj zostane,“ dodala.
Na konferencii v Mníchove európski predstavitelia zdôraznili, že kontinent musí prevziať vedenie v oblasti obrany tvárou v tvár agresívnemu Rusku a pochybnostiam o spoľahlivosti USA, keď prezident Donald Trump narúša vzťahy.
„Buďme realistickí ohľadom Ruska. Rusko nie je superveľmoc,“ povedala Kallas a zdôraznila, že krajina je zlomená. „Najväčšou hrozbou, ktorú Rusko teraz predstavuje, je, že z rokovaní získa viac, než dosiahlo na bojisku.“
Šéfka európskej diplomacie vyzvala na obmedzenie veľkosti ruskej armády, aby Moskva zaplatila za spôsobené škody a bola zodpovedná za vojnové zločiny. Francúzsky minister pre európske záležitosti Benjamin Haddad podporil výzvy, aby Európa venovala menej pozornosti tomu, čo hovoria USA, a sústredila sa na posilnenie vlastných schopností.
„Myslím, že najhoršou lekciou, ktorú si môžeme z tohto víkendu odniesť, je držať sa len niektorých pekných slov, ktoré som počul v časti jeho prejavu, a stlačiť tlačidlo odloženia budíka,“ povedal Haddad o prejave Rubia. „Sústredme sa na to, čo môžeme kontrolovať, na naše zbrojenie, na podporu Ukrajiny a na hrozbu, ktorú Rusko predstavuje pre všetky naše demokracie.“
Zdroj: SITA.sk - Kallasová odmietla kritiku Európy od Rubia, Moskva musí byť zodpovedať za vojnové zločiny © SITA Všetky práva vyhradené.
