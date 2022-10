Kallasová: Západ nesmie ustúpiť pred jadrovými hrozbami Putina ani predčasnými mierovými návrhmi

Návrh Muska vyvolal nesúhlas Kyjeva

Nová, nebezpečnejšia fáza vojna

5.10.2022 (Webnoviny.sk) - Estónska premiérka Kaja Kallasová vyhlásila, že Západ nesmie ustúpiť pred jadrovými hrozbami Moskvy ani predčasnými mierovými návrhmi, ale rozhodne sa postaviť na podporu Ukrajiny. Podľa nej v ostatnom čase prichádzajú „veľmi nebezpečné" výzvy na rokovania o mieri na Ukrajine od „veľmi prominentných ľudí".Kallasová nemenovala nikoho konkrétneho, ale jej komentáre prišli po tom, ako generálny riaditeľ spoločnosti Tesla Elon Musk zverejnil na Twitteri návrh na ukončenie vojny, ktorý vyvolal zúrivý nesúhlas Kyjeva.Musk sa vyjadril, že Rusko by si malo ponechať polostrov Krym anektovaný v roku 2014 a „pseudoreferendá“ v štyroch ukrajinských oblastiach, ktorých anektovanie Moskva oznámila minulý týždeň, by sa mali opakovať pod dohľadom OSN. Musk tiež povedal, že na dosiahnutie mieru by Ukrajina mala prijať neutrálny štatút a vzdať sa snahy o vstup do NATO.V rozhovore pre agentúru AP Kallasová pripomenula sovietsku okupáciu Estónska, počas ktorej bola uväznená, deportovaná alebo zabitá významná časť tamojšej politickej a spoločenskej elity. „Aj keď bude mier, neznamená to, že sa ľudské utrpenie pre tieto územia skončí," povedala Kallasová.Zdá sa, že vojna na Ukrajine v ostatných týždňoch vstúpila do novej, nebezpečnejšej fázy. Ruský vodca Vladimir Putin oznámil mobilizáciu záložníkov, oznámil nelegálnu anexiu Rusmi okupovaných ukrajinských území a sľúbil brániť ruské územia „akýmikoľvek prostriedkami" vrátane jadrových zbraní.Kallasová tvrdí, že takéto vyhrážky treba brať vážne, ale nie v štýle „Ó, poddajme sa". Dodala, že Putinovi netreba ustupovať. „Jadrové mocnosti sveta dali Rusku veľmi jasný signál: ´Keď použijete jadrové zbrane, niet cesty späť.´"Premiérka vyjadrila nádej, že zahanbujúce neúspechy Ruska na bojisku, domáci odpor voči vojenskej mobilizácii Moskvy a narastajúca kritika zo strany Putinových spojencov znamenajú, že „sme svedkami začiatku konca tejto vojny". Mobilizácia i rýchle oznámenie anexie sú podľa nej známky paniky a potvrdením toho, že vojna sa nevyvíja podľa ruských plánov.