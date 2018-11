Kamaráta bostonského útočníka deportovali do rodného Kazachstanu

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Astana 2. novembra (TASR) - Americké úrady deportovali do Kazachstanu 24-ročného muža, ktorého v júni 2015 súd uznal za vinného vo veci zatajovania dôkazov v prospech svojho spolužiaka z vysokej školy - bombového útočníka z bostonského maratónu Džochara Carnajeva. Informovala o tom v piatok stanica Slobodná Európa.Americký Imigračný a colný úrad (ICE) vo svojom štvrtkovom vyhlásení uviedol, že Dias Kadyrbajev 23. októbra opustil územie USA komerčným lietadlom a odcestoval do rodného Kazachstanu. Jeho príchod na letisko v meste Alma-Ata potvrdilo tento týždeň kazašské ministerstvo zahraničných vecí. Deportácia sa zaobišla bez incidentov.Kadyrbajev a jeho dvaja priatelia - Azamat Tažajakov a Robel Kidane Phillipos - boli v roku 2015 odsúdení za to, že z Carnajevovej internátnej izby v kampuse Massachusettskej univerzity v meste Dartmouth odniesli jeho osobné veci po tom, ako Carnejev a jeho brat Tamerlan spáchali 15. apríla 2013 útok na bostonskom maratóne.Carnajevovci umiestnili podomácky zostrojené nálože na ulici, kde boli zhromaždení diváci pozorujúci športové podujatie. Výbuch pri cieľovej rovinke zabil troch ľudí a spôsobil zranenia stovkám ďalších osôb. Tamerlana Carnajeva polícia počas pátrania zastrelila, Džochar Carnajev bol v roku 2015 odsúdený na trest smrti a usiluje sa o obnovenie procesu.Tažajakova, takisto z Kazachstanu, v roku 2013 uznali za vinného z marenia vyšetrovania a odsúdili na tri a pol roka za mrežami. Po odpykaní si trestu sa vrátil do vlasti. Phillipos dostal tri roky väzenia za klamanie agentom FBI o tom, že sa v danom čase nenachádzal v Carnajevovej izbe. Z väzenia ho prepustili vo februári tohto roka.