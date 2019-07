Kamenický je rád, že súd zamietol žalobu Penty na štát pre zákaz zisku

Na snímke vľavo minister financií Ladislav Kamenický Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 19. júla (TASR) – Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) je spokojný s výsledkom rozhodnutia Okresného súdu Bratislava I. Ten v piatok na pojednávaní rozhodol o výhre štátu v spore pre zákaz zisku zdravotných poisťovní.reagoval.Ako pre TASR uviedol riaditeľ odboru komunikácie s médiami a verejnosťou Národnej rady (NR) SR Tomáš Kostelník, NR SR berie rozhodnutie súdu na vedomie.Okresný súd Bratislava I v piatok zamietol žalobu v spore finančnej skupiny Penta so štátom pre zákaz zisku zdravotných poisťovní. Štát tak podľa sudkyne nemusí vyplatiť odškodnenie vyše 82 miliónov eur plus úroky z omeškania vo výške viac ako 140 miliónov eur za škodu, ktorú mal spôsobiť zákaz zisku. Rozsudok nie je právoplatný.Spoločnosť HICEE B. V., patriaca Pente, žiadala od Slovenskej republiky peniaze ako odškodnenie za to, že štát v minulosti zakázal majiteľom poisťovne vyplatiť si zisk. Spor medzi štátom a finančnou skupinou Penta trvá od roku 2010, súd sa začal vlani. Penta pôvodne chcela od štátu 750 miliónov eur za zákaz zisku. Zákon upravujúci podnikanie zdravotných poisťovni sa medzičasom zmenil.