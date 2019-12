Kamenický: Krajiny EÚ chcú podpísať dohodu o ESM najneskôr vo februári

Na snímke minister financií SR Ladislav Kamenický počas 177. schôdze vlády SR 14. októbra 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Brusel 5. decembra (TASR) - Dohoda o princípoch reformy Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) by mohla byť podpísaná už vo februári budúceho roka. Uviedol to vo štvrtok v Bruseli minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD).Kamenický pripomenul, že stredajšie rokovania ministrov financií eurozóny (Euroskupina) trvali dlho do noci, podľa jeho slov sa však nakoniec podarilo dosiahnuť dohodu týkajúcu sa princípov reformy ESM. Spresnil, že ústrednou témou rokovaní bolo dobudovanie druhého piliera bankovej únie (Spoločný rezolučný fond) a debaty ministrov sa týkali aj dobudovania tretieho piliera (poistenie bankových vkladov).Šéf slovenského rezortu financií ocenil, že ministri sa zhodli na základných princípoch stabilizačného mechanizmu, ktoré obsahujú aj preventívne nástroje. V tejto súvislosti pripomenul, že ak sa SR v roku 2012, v časoch krízy eurozóny, nemohla financovať na medzinárodných trhoch a nevedela predať svoje dlhopisy, práve tá preventívna časť dohody o ESM hovorí, že tento mechanizmus by zaručil umiestnenie na trh dlhopisov krajín, ktoré si samy nespôsobili finančné problémy.Šéf Euroskupiny Mário Centeno vo štvrtok uviedol, že dohoda o ESM je možná už začiatkom budúceho roka. Kamenický spresnil, že treba ešte doriešiť nejaké technické debaty, a vyjadril presvedčenie, že vo februári by ministri financií eurozóny túto dohodu mohli podpísať.Kamenický zároveň dodal, že debaty okolo dobudovania tretieho piliera bankovej únie aj naďalej pokračujú a stále platí, že názory členských krajín na schému ochrany bankových vkladov sa rôznia.Zdôraznil, že pre Slovensko platí to, čo aj v minulosti, a to je snaha zachovať rovnováhu medzi bankami so sídlom v zahraničí a ich slovenskými pobočkami, "aby zahraničné banky nemohli čerpať zisky zo svojich slovenských pobočiek"."Chceli by sme zachovať úlohu Národnej banky Slovenska v tomto procese, aby sa tie kompetencie neprenášali na európsku úroveň," odkázal Kamenický v závere svojho vystúpenia.(spravodajca TASR Jaromír Novak)