Kamenický má pre Koaličnú radu aj návrh s nižším výnosom dane z tabaku

Na archívnej snímke minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. septembra (TASR) - Ak Koaličná rada neodobrí návrh na zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov, tak ho minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) nepredloží do parlamentu. Koaličným partnerom chce predostrieť aj návrh, ktorý hovorí o nižšom plánovanom výbere z tejto dane ako pôvodne rezort pri návrhu zamýšľal. K zvýšeniu dane mali na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady výhrady zástupcovia zamestnávateľov, odborári ho podporujú.priblížil Kamenický.Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR kritizuje pri návrhu na zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov to, že neprešiel riadnym legislatívnym procesom.tvrdí RÚZ.Ministerstvo financií navyše v analýze vplyvov podľa zamestnávateľov uvádza prepočet so spotrebou tabakových výrobkov, ktorá zodpovedá stavu z roku 2018, pričom neberie do úvahy reálny vývoj počas prvého polroka tohto roka. Odborári však s návrhom na zvýšenie dane súhlasili.Ministrovi financií sa zdáavizoval.Ak sa koaliční partneri nedohodnú, návrh do parlamentu Kamenický nepredloží.poznamenal Kamenický.Zároveň je presvedčený, že jeden z prvých krokov budúcej vlády bude zvýšenie dane pri tabaku.dodal Kamenický.