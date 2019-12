Kamenický: Návrh na korekčný mechanizmus prerokuje vláda v januári

Na archívnej snímke minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. decembra (TASR) - Ministerstvo financií predloží návrh na spustenie korekčného mechanizmu na januárové rokovanie vlády. Avizoval to v stredu minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Ministri o tomto návrhu rokovali zatiaľ len okrajovo.priblížil Kamenický.Podľa ministra korekčný mechanizmus slúži na to, aby sa Slovensko vrátilo napodotkol Kamenický.Ak by sa prijali všetky dodatočné opatrenia, ktoré požaduje rozpočtová rada, tak by sa podľa Kamenického verejné financie dostali do prebytku hospodárenia.dodal Kamenický.