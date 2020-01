Kamenický: Od nového roka sa posilní úloha Útvaru hodnoty za peniaze

Na archívnej snímke minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. januára (TASR) - Nová vláda, ktorá vzíde z februárových parlamentných volieb, by mala pokračovať v projekte Hodnota za peniaze, znižovaní daňových únikov, možno sa bude musieť zamyslieť aj na novými druhmi príjmov. Presvedčený je o tom minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD). Zároveň avizoval, že od budúceho roka budú musieť jednotlivé ministerstvá brať vážnejšie odporúčania Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP), ktorého úloha sa posilní.V oblasti daňových príjmov sa ministerstvo zrieklo plánu zvýšiť spotrebnú daň z tabaku. Kriticky sa k tomuto opatreniu postavila počas legislatívneho procesu koaličná SNS.priblížil Kamenický v rozhovore pre TASR. To, že sa jeho rezortu toto opatrenie nepodarilo presadiť, podľa neho súvisí s fázou volebného cyklu.priblížil Kamenický.Verí však, že nová vláda by sa touto daňou mohla zaoberať opätovne.doplnil Kamenický.Na príjmovej strane sa bude musieť nová vláda podľa neho zamyslieť aj nad nejakými novými daňovými príjmami.je presvedčený minister.ÚHP identifikoval úspory v celkovej výške skoro 800 miliónov eur. "Len v oblasti verejného zdravotníctva to bola úroveň okolo 350 miliónov eur, pričom sa podarilo zrealizovať efektívnejšie vynakladanie peňazí asi za 100 miliónov eur. Mnohé ostatné ministerstvá k tomu pristupovali oveľa benevolentnejšie," upozornil Kamenický.Od 1. januára 2020 sa však na základe zákona o rozpočtových pravidlách posilňuje úloha ÚHP. Kamenický priblížil, že pri veľkých projektoch predtým, ako sa zrealizujú, ÚHP vykoná záväznú štúdiu s odporúčaniami.avizoval Kamenický. V prípade, že budú ministerstvá k týmto odporúčaniam pristupovať laxne, sa však môže stať, že budú mať ťažšiu rokovaciu pozíciu s rezortom financií pri kreovaní ich rozpočtu.