Kamenický: Prechod na eKasu by firmy nemali nechať na poslednú chvíľu

Na archívnej snímke Ladislav Kamenický Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. mája (TASR) – Podnikatelia, ktorí evidujú tržby na elektronických registračných pokladniciach, by si nemali nechať prechod na nový systém finančnej správy eKasa na poslednú chvíľu. Chceme, aby sa väčšina ľudí zachovala podľa zákona, povedal v relácii RTVS Sobotné dialógy nový minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD).povedal Kamenický. Minister chce situáciu s prechodom na eKasu sledovať a reagovať podľa aktuálnej situácie.dodal minister. Či ministerstvo uvažuje o prechodnom období bez sankcií, však nespresnil.Opozičný poslanec za hnutie OĽaNO Eduard Heger označil zavedenie systému eKasa za príliš rýchle.povedal Heger. Uznal však, že viacerí dodávatelia nových elektronických pokladníc a komponentov zatiaľ nezaregistrovali zvýšený záujem a z ekonomických dôvodov si nechcú predzásobiť sklady.dodal Heger.Povinnosť pripojiť svoje registračné pokladnice na systém finančnej správy sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia, ktorí tržby evidovali už pred 1. aprílom, sa musia do nového systému pripojiť do konca júna. Podnikatelia, ktorí s evidenciou tržieb začínajú, musia začať používať online registračné pokladnice v systéme eKasa ihneď