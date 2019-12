Kamenický: Snažili sme sa, aby rezorty efektívnejšie využívali peniaze

Na archívnej snímke minister financií Ladislav Kamenický. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 31. decembra (TASR) - Na hospodárenie štátu v tomto roku mali vplyv viaceré faktory, ktoré zabránili dosiahnutiu vyrovnaného rozpočtu v budúcom roku. Aj napriek tomu je minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) presvedčený, že vláda urobila v oblasti verejných financií viaceré opatrenia.Podľa schváleného rozpočtu verejnej správy by mal deficit v budúcom roku dosiahnuť 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP), v roku 2019 by mal skončiť na úrovni 0,68 % HDP. Rozpočet s vyrovnaným hospodárením počíta až od roku 2021. "skonštatoval v rozhovore pre TASR Kamenický.Upozornil na to, že sa dofinancovalo napríklad verejné zdravotníctvo dvakrát po 90 miliónov eur.vymenoval Kamenický.Priznal však, že sa nenaplnili niektoré nedaňové príjmy, najmä na Ministerstve vnútra SR na úrovni približne 45 miliónov eur, hlavne z predaja majetku.podotkol Kamenický.Rezort financií však podľa jeho slov tlačil na to, aby jednotlivé ministerstvá využívali zdroje efektívnejšie.vysvetlil Kamenický.Opätovne zopakoval, že víťazom budúcoročného rozpočtu sú ľudia. Napríklad ministerstvo práce bude mať medziročne vyššie prostriedky okolo 413 miliónov eur.tvrdí Kamenický.S rastom platov sa podľa neho totiž bude zvyšovať aj spotreba.doplnil minister.Dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu bude podľa jeho slov závisieť od novej vlády, ktorá vzíde z parlamentných volieb.dodal minister.