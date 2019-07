Kamenický: SR podporí snahy Chorvátov o vstup do eurozóny

Na archívnej snímke Ladislav Kamenický. Foto: TASR Pavol Zachar Foto: TASR Pavol Zachar

Brusel 8. júla (TASR) - Tri členské štáty EÚ, Bulharsko, Rumunsko a najnovšie aj Chorvátsko, majú v pláne v najbližších rokoch prijať spoločnú európsku menu euro. Slovensko ich bude v týchto snahách podporovať. Uviedol v pondelok v Bruseli minister financií SR Ladislav Kamenický (Smer-SD) po príchode na zasadnutie ministrov financií eurozóny (Euroskupina), ktorí sa budú zaoberať aj touto otázkou.Chorvátsky minister financií Zdravko Marič minulý týždeň upozornil, že jeho krajina predkladá oficiálnu žiadosť o vstup do mechanizmu výmenných kurzov ERM-2, ktorý je považovaný za akúsina členstvo v eurozóne. Žiadosť chorvátskej strany musia posúdiť aj ostatné krajiny eurozóny, na úrovni ministrov financií.Kamenický skonštatoval, že je to dobrá správa, že aj vláda v Záhrebe sa rozhodla zapojiť sa do procesu, ktorý by mal vyústiť rozšírením doterajšej 19-člennej eurozóny.spresnil šéf slovenského rezortu financií.Dodal, že taký istý prístup má Slovensko voči Bulharsku, ktoré začalo skôr vyvíjať potrebné snahy a už je do procesu príprav zapojené.vysvetlil.Podľa jeho slov Rumunsko je z tohto hľadiska zatiaľ, hoci rumunský minister financií Eugen Teodorovici v januári tohto roku, na úvod rumunského predsedníctva v Rade EÚ, uviedol, že jeho krajina chce prijať euro najneskôr v roku 2024.opísal Kamenický situáciu z pohľadu ostatných členov menovej únie.Deväť z 28 členských štátov Európskej únie zatiaľ euro ako svoju menu nezaviedlo. Dva štáty si vymohli trvalú výnimku z hospodárskej a menovej únie - Dánsko a Spojené kráľovstvo - a nie sú teda povinné zaviesť euro. Ostatné štátny majú dočasnú výnimku a sú povinné prijať euro, dátum vstupu do eurozóny však nie je ohraničený. Po vstupe Bulharska, Chorvátska a Rumunska do eurozóny by bez spoločnej európskej meny zostali už len Česká republika, Maďarsko, Poľsko a Švédsko.(spravodajca TASR Jaromír Novak)