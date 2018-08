Kamenný kríž v Šali mesto premiestni, pretože ho ohrozovali topole

Ilustračná snímka. Foto: TASR Zdenko Dzurjanin Foto: TASR Zdenko Dzurjanin

Šaľa 17. augusta (TASR) – Mesto Šaľa odstránilo kríž z 19. storočia z jeho pôvodného miesta na miestnom cintoríne. Dôvodom bola skutočnosť, že kamenný kríž sa vychyľoval a hrozilo, že spadne.informovala hovorkyňa mestského úradu Erika Kollerová. Po ukončení reštauračných prác sa kríž na cintorín vráti.povedal primátor Šale Jozef Belický.Historický kríž, ktorý bol na cintoríne v Šali umiestnený v máji 1828, renovujú reštaurátori v galantskom ateliéri. Z hľadiska technického riešenia dostane po renovácii riadny statický základ. Navrhované dlažby a mobiliár zapadnú podľa architekta mesta Imricha Pleidela do prostredia. Malá ohrádka bude slúžiť na to, aby ľudia nekládli sviečky priamo na podnož kríža. Na umiestnenie sviečok bude vytvorené miesto. Rekonštrukcia a osadenie kríža by mali byť ukončené do októbra tohto roka.