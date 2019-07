Kamerunský útočník Njie prestúpil z Marseille do Dinama Moskva

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 25. júla (TASR) - Kamerunský futbalový reprezentant Clinton Njie prestúpil z Olympique Marseille do Dinama Moskva. S ruským klubom podpísal štvorročný kontrakt. Prestupovú sumu nešpecifikovali.Dvadsaťpäťročný Njie odštartoval kariéru v Lyone, potom nasledovali dve neúspešné sezóny v Tottenhame Hotspur. V roku 2016 odišiel do OM, v ktorom bol najprv na hosťovaní. Njie debutoval v kamerunskej reprezentácii v roku 2014, na nedávnom APN v Egypte strelil gól do siete Nigérie v osemfinále, ale Kamerun prehral 2:3. Informovala agentúra AFP.