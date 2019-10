Kamión, v ktorom našli mŕtvoly, dorazil do Británie z Belgicka

Na snímke policajní forenzní vyšetrovatelia skúmajú nákladné auto, v ktorom našli 39 mŕtvych osôb v priemyselnom parku 23. októbra 2019 v britskom grófstve Essex. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Prečítajte si aj: FOTO VO VNÚTRI: V nákladnom aute v britskom Essexe našli 39 mŕtvol

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 23. októbra (TASR) - Kamión s návesom, v ktorom bolo 39 mŕtvych osôb, dorazil do Británie z Belgicka, nie z Írska. Informovala o tom v stredu britská polícia.Polícia v grófstve Essex podľa agentúry AP uviedla, že jej predchádzajúce vyhlásenie o tom, že kamión prišiel do Walesu z Írska, nebolo správne. Teraz tvrdí, že prišiel na trajekte z belgického mesta Zeebrugge do anglického Purfleetu.Políciu a záchrannú službu privolali do priemyselného parku Waterglade v meste Grays v stredu o približne o 02.40 h SELČ. Všetkých 39 osôb vyhlásili na mieste za mŕtvych a vodiča kamióna, 25-ročného muža zo Severného Írska, zatkli pre podozrenie z vraždy.Podrobnosti o obetiach zatiaľ neboli zverejnené. Podľa denníka Independent je medzi mŕtvymi 38 dospelých a jedna osoba v tínedžerskom veku.