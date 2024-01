Kamionista pred nárazom do cestárov na diaľnici D1 vôbec nereagoval na smerovú šípku, nehodu neprežil (video)

Zranení pracovníci Slovenskej správy ciest

Škody vo výške 44-tisíc eur

31.1.2024 (SITA.sk) - Polícia začala v súvislosti s utorkovou nehodou na diaľnici D1 pri Hlohovci, pri ktorej zomrel 48-ročný vodič kamiónu z Bosny a Hercegoviny, vo veci trestné stíhanie pre prečin usmrtenia a ublíženie na zdraví. Príčina tragickej nehody nie je zatiaľ známa.„Podľa kamerových záznamov je však zreteľne vidno, že vodič kamiónu s návesom nereagoval na smerovú šípku, ktorá bola vopred umiestnená na cestárskom vozidle a nasledoval silný náraz do zadnej časti nákladného auta Mercedes Benz,“ informovala trnavská polícia.Kamión s návesom nakoniec narazil aj do auta Fiat Ducato a ďalšieho auta, ktoré prerazili pravé zvodidlá a skončili mimo diaľnicu.Pri nehode sa okrem vodiča zranili aj traja pracovníci Slovenskej správy ciest , ktorí sa, našťastie, nachádzali v čase nárazu za zvodidlami diaľnice. Rozsah ich zranení stále nie je známy, avšak podľa polície je isté, že sa budú liečiť viac ako sedem dní.Muži boli prevezení záchranármi do nemocníc. Škody boli odhadnuté na cestárskych autách nad 44 tisíc eur a na poškodených zvodidlách viac ako 5000 eur.Polícia opäť upozorňuje vodičov, aby sa na jazdu maximálne sústredili a sledovali situáciu okolo seba, pretože každá chyba môže mať pri vyššej rýchlosti fatálne následky.