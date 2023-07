Kamionista vošiel do historického centra Trnavy a narazil do auta, budovy aj stromu

Český kamión nebol prvý, ktorý vošiel na Štefánikovu ulicu v Trnave. Začiatkom minulého roku tam uviazol rumunský kamión. Keďže jeho vodičovi policajti zistili v dychu alkohol a zadržali mu vodičský preukaz, kolos tam zostal odstavený niekoľko dní. Dostal ho odtiaľ až náhradný vodič, ktorý zo Štefánikovej ulice vycúval.





6.7.2023 (SITA.sk) - Český kamión vo štvrtok napoludnie vošiel na Štefánikovu ulicu v centre Trnavy, kde takéto vozidlá nemajú povolený vjazd. Keď to vodič zistil, začal sa otáčať, pričom narazil do budovy, zaparkovaného auta aj do stromu.„Policajti s ním momentálne zratúvajú všetky škody a vypisujú tlačivo o škodovej udalosti. Dychovú skúšku na alkohol mal negatívnu a pri udalosti sa, našťastie, nikto nezranil. Za prehrešok mu policajti uložili na mieste blokovú pokutu,“ informovala trnavská polícia.