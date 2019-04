Kampaň diskontnej siete Lidl je zavádzajúca

Foto: BILLA Foto: BILLA

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (OTS) -povedal generálny riaditeľ spoločnosti BILLA Dariusz Bator.povedal v tejto súvislosti generálny riaditeľ spoločnosti BILLA Dariusz Bator a dodal, že BILLA bude vo svojich kampaniach na podporu značky Clever naďalej pokračovať, tak isto ako v rokoch 2016, 2017 aj 2018.zdôrazňuje D. Bator. Spoločnosť BILLA zároveň potvrdila, že je pripravená sa naďalej brániť voči zavádzajúcej reklamnej kampani, podnikne v tejto súvislosti aj právne kroky a obráti sa aj na nezávislé inštitúcie posudzujúce etické rozmery reklamných kampaní.povedal D. Bator. Od marca 2019 BILLA prestala nakupovať a predávať hovädzie, bravčové a kuracie mäso z Poľska.povedal Dariusz Bator.V rámci predmetnej kampane Lidl podľa názoru spoločnosti BILLA porovnáva aj neporovnateľné produkty a ich ceny, keď kombinuje svoje akciové ceny s bežnými cenami BILLA. Napríklad pri porovnávanom údenom kolene s kosťou možno zabudol Lidl vo svojom letáku uviesť, že pokým uvádzaný produkt v BILLA je 100 % mäso od overeného slovenského producenta, údené studeným dymom a bez nástreku, ten od Lidl má podiel mäsa 92 % a je to tepelne opracovaný mäsový výrobok, teda absolútne neporovnateľný výrobok. Rovnako pri porovnávaných kečupoch je veľký rozdiel v receptúre. Uvádzaný BILLA kečup je bez konzervačných látok a zahusťovadiel. Porovnávaný Kania kečup od Lidl obsahuje prídavné látky - zahusťovadlá a arómy. Pri jahodovom džeme ponúka BILLA vyšší podiel garantovaného lokálneho slovenského ovocia, pričom Lidl neuvádza pôvod ovocia v džeme. Pri párkoch porovnáva leták Lidl malé lahôdkové párky z Billy určené primárne pre deti od slovenského výrobcu s bežnými párkami od zahraničného výrobcu. Ak by sme to chceli povedať úplne laicky – Lidl porovnáva „jablká s hruškami“.Spoločnosť BILLA o svojho zákazníka bojuje intenzívne, snaží sa čo najlepšie plniť jeho potreby a napríklad od roku 2016 realizovala hneď niekoľko kampaní zameraných na vysvetľovanie a poukazovanie na výhodné ceny svojich produktov. Ponúka široký sortiment tovaru od najlacnejšieho až po prémiový, za výhodné ceny. Snaží sa oslovovať rôzne kategórie zákazníkov a ponúkať im ten najvhodnejší mix kvality, ceny a sortimentu. Cenovo najdostupnejší je najmä sortiment privátnej značky Clever, ktorej produkty si zákazníci BILLA môžu kúpiť za diskontné ceny a tom sa ich snaží spoločnosť informovať. Ruka v ruke boli upravené aj ceny celých radov produktov, boli zavedené rôzne cenové nástroje ako sú super cena, multipack, akciové ponuky, produkty v špeciálnej akciovej ponuke, či zľavy pre BILLA Bonus zákazníkov.