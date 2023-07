Kampaň Do práce na bicykli oslovila aj zamestnancov Bratislavského samosprávneho kraja, obsadili prvé miesto so stovkami tisíc kilometrov

15.7.2023 (SITA.sk) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) obsadil medzi vyššími územnými celkami (VÚC) v kampani Do práce na bicykli prvé miesto, pred Žilinským a Trenčianskym krajom. Ako informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman , najlepšou zúčastnenou samosprávou na území BSK bolo mesto Senec, na druhom mieste skončila Bratislava a tretie boli Malacky.Za Úrad BSK sa kampane zúčastnilo šesť tímov, v ktorých bolo 20 zamestnancov."Spolu najazdili na bicykli 1642 kilometrov, chôdzou prešli 135 kilometrov a verejnou dopravou do zamestnania precestovali 1887 kilometrov," priblížila Forman. Celkovo sa v Bratislavskom kraji zúčastnilo kampane 3297 súťažiacich z 952 tímov. Na bicykli najazdili 432 661 kilometrov, pešo prešli 22851 kilometrov a verejnou dopravou precestovali 258 740 kilometrov.Každoročnú národnú kampaň Do práce na bicykli zorganizovalo aj tento rok Ministerstvo dopravy SR v spolupráci s Občianskou cykloiniciatívou z Banskej Bystrice.