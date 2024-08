Kampaň Donalda Trumpa napadli hackeri, , hovorca naznačuje iránsku stopu

Dokument vyzerajúci ako výskumný spis

11.8.2024 (SITA.sk) - Prezidentská kampaň Donalda Trumpa v sobotu oznámila, že ju napadli hackeri. Bez poskytnutia konkrétnych dôkazov pritom naznačila, že za únikom a šírením citlivých interných dokumentov sú iránski aktéri.Len pred pár dňami technologická spoločnosť Microsoft zverejnila správu o tom, ako sa zahraniční agenti pokúšajú zasahovať do americkej predvolebnej kampane v tomto roku.O hackerskom útoku v sobotu ako prvý informoval portál Politico. Ako uviedol, od 22. júla začal dostávať e-maily z anonymného konta. Zdroj mu poskytol dokument vyzerajúci ako výskumný spis, ktorý kampaň zrejme vypracovala o republikánskom kandidátovi na viceprezidenta, senátorovi z Ohia JD Vanceovi. Dokument bol datovaný 23. februára, teda takmer päť mesiacov predtým, ako si Trump vybral Vancea za svojho spolukandidáta.Podľa hovorcu kampane niekdajšieho prezidenta Stevena Cheunga je to hackerský útok, za ktorým sú „zahraničné zdroje nepriateľské voči Spojeným štátom“ a je to pokus o zasahovanie do volieb. Hovorca poukázal na piatkovú správu Microsoftu a jej závery, že „iránski hackeri sa nabúrali do účtu 'vysokopostaveného predstaviteľa' prezidentskej kampane USA v júni 2024, čo sa časovo zhoduje s blízkym termínom výberu kandidáta na viceprezidenta prezidentom Trumpom“.Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť vo vyhlásení uviedol, že berú každú správu o neprimeranom zahraničnom zasahovaní „mimoriadne vážne“ a odsudzujú každú vládu alebo subjekt, ktorý sa pokúša podkopať dôveru v demokratické inštitúcie USA.Iránska misia pri Organizácii Spojených národov na otázku o vyhlásení Trumpovej kampane pre agentúru Associated Press uviedla, že takýmto tvrdeniam nepripisujú dôležitosť.Agentúra AP pripomína, že Irán dlho čelí podozreniam, že vedie hackerské kampane zamerané proti jeho nepriateľom na Blízkom východe aj ďalej.