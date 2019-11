Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 26. novembra (TASR) - Kampaň #MedSafetyWeek zvyšuje povedomie o nežiaducich účinkoch liekov a o možnostiach ich hlásenia. Počas posledného novembrového týždňa (od 25. do 29. novembra) sa na nej zúčastňuje 57 liekových agentúr z celého sveta, medzi nimi aj slovenský Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Magdaléna Jurkemíková.ŠÚKL sa do kampane zapája prostredníctvom sociálnych sietí.priblížila Jurkemíková s dôvetkom, že môže ísť o lieky viazané na lekársky predpis i voľnopredajné. ŠÚKL poukázal na to, že polyfarmácia je v niektorých prípadoch nevyhnutná, napríklad ako sekundárna prevencia infarktu myokardu. Zdôrazňuje však, že má aj svoje riziká. Tiež, že zvyšuje riziko nežiaducich účinkov vrátane možnej liekovej interakcie, interakcie liekov s potravinami či bylinnými prípravkami.zdôraznil ŠÚKL.Užívanie viacerých liekov sa podľa ústavu môže týkať širokého okruhu pacientov. Viacero liekov naraz najčastejšie užívajú starší pacienti vo veku 65 rokov a viac. Podľa údajov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 40 percent ľudí v tejto populácii rutinne užíva štyri a viac liekov, pričom až tretina pacientov vo veku nad 75 rokov užíva šesť a viac liekov denne. Liekové agentúry sa preto tento rok zameriavajú na staršiu populáciu, ale tiež na jej rodinných príslušníkov, opatrovateľov, lekárov či lekárnikov.Odborníci preto prízvukujú, že pacienti majú užívať lieky podľa pokynov lekára a lekárnika.dodali.Všetky prijaté hlásenia nežiaducich účinkov predstavujú podľa štátneho ústavu. Tie prispievajú k zvyšovaniu bezpečnosti pacientov počas užívania liekov. Nežiaduce účinky možno nahlásiť telefonicky, emailom alebo pomocou elektronického formulára dostupného na webe ŠÚKL.