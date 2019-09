Kampaň MOST prinesie odporúčania na zdravšie srdce a životný štýl

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 11. septembra (TASR) – Slovenská nadácia srdca spúšťa tretí ročník tradičného osvetového podujatia MOST – Mesiac o srdcových témach. Chronické ochorenia, medzi ktoré patria aj kardiovaskulárne choroby, úzko súvisia so životným štýlom. Základom prevencie je podľa všeobecnej lekárky pre dospelých Jany Bendovej nefajčiť, no zdravie si možno chrániť aj ďalšími opatreniami.uviedla v stredu na tlačovej konferencii v Bratislave. Ideálom je podľa nej každý deň myslieť na to, aby človek vykonal nejaký pohyb, aby išiel radšej pešo ako autom, radšej po schodoch ako výťahom, vystúpil skôr z električky a prešiel sa zvyšok cesty.dodala odborníčka. Cieľom je podľa nej rozprúdiť krv v tele, ale tiež mať z pohybu radosť.tvrdí Bendová.Neoddeliteľnou súčasťou zdravej životosprávy je podľa nej strava s dostatkom ovocia a zeleniny.hovorí.pripomenula. Stres má podľa nej každý človek, ale dôležité je vyvážiť ho dostatkom spánku a relaxu.Ochorenia obehovej sústavy, medzi ktoré patrí napríklad vysoký krvný tlak, čiže hypertenzia, sú dlhodobo jednými z najčastejších príčin smrti a hospitalizácií na Slovensku aj vo svete. Postihujú ľudí všetkých vekových kategórií, ale najviac ľudí nad 50 rokov. Hypertenzia vzniká často ako následok neriešeného problému nadváhy, obezity, zvýšeného cholesterolu či nesprávnej životosprávy.uviedla Jana Babjaková z Ústavu hygieny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského.Cieľom septembrovej kampane MOST – Mesiac o srdcových témach je osveta v oblasti kardiovaskulárneho zdravia. Spolupracuje na nej Slovenská kardiologická spoločnosť aj pacientska organizácia Únia pre zdravšie srdce. Sprievodnou aktivitou projektu je Beh srdca, ktorý sa bude konať 20. septembra v Bratislave. Pre bežcov alebo chodcov je pripravená štvorkilometrová alebo sedemkilometrová trať, pričom prvých 100 zaregistrovaných účastníkov dostane tematickú medailu.V rámci preventívnych opatrení si vo vybraných lekárňach ľudia môžu od 16. septembra do 20. septembra dať zadarmo skontrolovať svoj krvný tlak či hladinu cukru v krvi.