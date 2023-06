Kampaň Mosta-Híd s Modrými bude bez nenávisti, v umierňovaní Slovákov s menšinami chcú pokračovať

Politika nenávisti a frustrácie

Bugár sa vracia do hry

9.6.2023 (SITA.sk) - Kampaň strany Most-Híd, ktorá kandiduje spoločne s Modrými Mikuláša Dzurindu , bude slušná a bez nenávisti. Uviedla to strana vo svojom stanovisku. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) v piatok vyhlásil predčasné voľby do Národnej rady (NR) SR na sobotu 30. septembra. Piatkom sa tak oficiálne začína aj predvolebná kampaň.Strana Most-Híd zdôraznila, že odmieta politiku nenávisti a frustráciu ľudí nikdy nezneužije v politickom boji. „Vyhlásením termínu predčasných volieb do NR SR sa politické strany aj oficiálne postavili na štartovaciu čiaru. V skutočnosti sú už mesiace v kampaňovom móde, prevažná väčšina v nechutnom a nebezpečnom,“ tvrdí Most-Híd.Strana poukazuje na to, že kampaň nikdy nie je pekná, ale počas chaotického vládnutia Igora Matoviča Eduarda Hegera sa komunikácia politických strán mimoriadne vyostrila. Odbornosť sa vytratila z riadenia štátu a vytráca sa aj z kampane.„Most-Híd sa vždy deklarovala za stranu spolupráce a snažila sa o uzmierenie medzi Maďarmi a Slovákmi, medzi Maďarmi navzájom, ako aj medzi ostatnými národnostnými menšinami a etnickými skupinami. Aj v týchto voľbách chceme osloviť tých, ktorí chcú Slovensko bez nenávisti, zdvorilosť vo verejnej debate, odbornosť v politike,“ uviedla strana.Voličov chcú presvedčiť tým, že spoločne s Mikulášom Dzurindom už v minulosti dokázali vytiahnuť krajinu z čiernej diery po politickom, ekonomickom aj mravnom šafárení Vladimíra Mečiara, a tvrdia, že to dokážu aj teraz.„Som rád, že sa Béla Bugár (bývalý predseda strany, pozn. SITA) vracia do hry. K mladej dravosti vedenia pridáva ničím nenahraditeľnú skúsenosť získanú v období, keď taktiež išlo o to, na ktorú stranu sa otočíme,“ uviedol predseda Mosta-Híd László Sólymos.Ako ďalej dodal, dúfa, že posledné volebné obdobie bez parlamentnej reprezentácie Maďarov a ostatných národností v NR SR bolo len krátkym intermezzom a nie trvalým stavom. Zároveň verí v zdravý rozum a zodpovednosť stredopravých politikov, ktorí majú do odovzdania kandidátnych listín „ešte stále čas na rozumné rozhodnutia“.