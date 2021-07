Kampaň SmeroHlasu či vyjadrenie vôle ľudu, referendum o predčasných voľbách politici vnímajú rôzne

Skracovanie obdobia nahráva populizmu

Výsledky referenda majú byť záväzné

Pokrytectvo Fica a Pellegriniho

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.7.2021 (Webnoviny.sk) - Predseda parlamentného výboru pre kultúra a médiá Kristián Čekovský OĽaNO ) si váži inštitút referenda, ktoré je skutočným nástrojom na vyjadrenie postojov a vôle ľudí. Zároveň však podľa neho treba povedať, že Slovensko je zastupiteľskou demokraciou, ktorej podstatou sú parlamentné voľby.Na základe nich sa kreuje zloženie parlamentu. Uviedol to pre agentúru SITA. Ako doplnil, štvorročné funkčné obdobie garantuje vláde možnosť pracovať zodpovedne a presadiť aj nepopulárne, no dôležité riešenia.„Skracovanie tohto obdobia referendom nahráva populizmu. Aktuálnu snahu Smeru a Hlasu vnímam ako nástroj dostať sa čím skôr k moci a zastaviť očistu štátu. Aj preto by som sa na referende nezúčastnil. Na druhej strane by som jeho výsledok rešpektoval," podotkol. Peter Pollák ml. (OĽaNO) tvrdí, že referendum je legitímnym nástrojom v rukách ľudí. „Čo sa týka referenda o predčasných voľbách, ak Ústavný súd SR rozhodne, že sa môže konať, nemám s ním ani najmenší problém. Moc predsa pochádza od ľudí a nemáme právo im to brať. Na referende sa však nezúčastním, beriem ho ako súčasť politickej kampani SmeroHlasu," dodal pre agentúru SITA.Na referende sa nezúčastní ani Ondrej Dostál (klub SaS ). Snahy skracovať dĺžku volebného obdobia Národnej rady SR (NR SR) prostredníctvom referenda považuje za nelegitímne a odporujúce princípom parlamentnej demokracie. Nie náhodou sa podľa neho k tomu uchyľujú politici ako Vladimír Mečiar (HZD), Robert Fico (Smer-SD) alebo Peter Pellegrini (Hlas-SD). „Teda politici, ktorých spája nerešpektovanie pravidiel, v tomto prípade nerešpektovanie ústavou stanovenej dĺžky volebného obdobia a snaha predrať sa k moci čo najskôr za každú cenu," uviedol pre agentúru SITA. Ak si človek neželá predčasné voľby, má podľa neho k dispozícii dve možnosti, ako vyjadriť svoj názor.Za rozumnú možnosť považuje na referende sa nezúčastniť. „Nerozumnou možnosťou je prísť k referendu, hlasovať nie, zvýšiť pravdepodobnosť, že referendum bude platné a keďže zástancovia predčasných volieb prídu všetci a bude ich v referende určite viac, prispieť tým k úspechu iniciátorov referenda. Nevidím žiadny dôvod správať sa nerozumne a prejaviť svoj názor spôsobom, ktorý môže viesť k opačnému výsledku referenda, ako si želám," ozrejmil. Radovan Sloboda (SaS) si váži názor občanov, aj preto podporuje priamu demokraciu a referendum vníma ako vhodný nástroj na presadenie vôle voličov. „Diskusiu o referende o predčasných voľbách považujem za úplne legitímnu. Ak bude takéto referendum v súlade s Ústavou SR, a tak rozhodne aj Ústavný súd SR, tak sa na ňom zúčastním. Navyše, aj v programe SaS sme mali, že chceme navrhnúť také ústavné zmeny, aby výsledky referenda boli záväzné a nevyžadovali ďalší súhlas parlamentu. Aj preto chcem dopredu oznámiť, že ak bude referendum úspešné, budem aj v parlamente hlasovať za predčasné voľby," zdôraznil vo svojom profile na sociálnej sieti.Tlačové oddelenie hnutia Sme rodina pre agentúru SITA uviedlo, že zatiaľ nie je jasné, či referendum vôbec bude. „Ak ho vyhlásia za ústavné, tak potom sa o tom budeme rozprávať na klube," dodalo hnutie. Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík sa v nedeľu 27. júna v relácii televízie Markíza Na telo vyjadril, že on sám sa na referende zúčastní, pretože ho považuje za legitímny nástroj. Naopak, predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová sa na ňom nezúčastní. Referendum je podľa nej iba „výsledkom pokrytectva Roberta Fica a Petra Pellegriniho".Petičný výbor odovzdal petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách, ktorá obsahuje viac ako 600-tisíc podpisov, v podateľni Prezidentského paláca 3. mája. Prezidentka Zuzana Čaputová následne v polovici mája požiadala Ústavný súd SR, aby posúdil, či predmet navrhovaného referenda je, alebo nie je v súlade s ústavou, a ak áno, ako majú príslušné ústavné orgány postupovať po platnom referende. Ústavný súd SR má na rozhodnutie 60 dní.