Kanada a Fínsko majú na MS v hokeji nakročené do štvrťfinále, Nemecko vyhralo nad Francúzskom (video)

MS v hokeji 2022 - výsledky (pondelok)

A-skupina (Helsinki)



SLOVENSKO - Kanada 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)







Francúzsko - Nemecko 2:3 (1:2, 1:0, 0:1)







B-skupina (Tampere)



Lotyšsko - Nórsko 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)







Fínsko - USA 4:1 (1:0, 3:0, 0:1)





Utorkový program:

A-skupina (Helsinki): Taliansko - Dánsko (15.20), Švajčiarsko - Kazachstan (19.20)

B-skupina (Tampere): Česko - Rakúsko (15.20), Švédsko - Veľká Británia (19.20)



16.5.2022 (Webnoviny.sk) - Po štvrtom hracom dni hokejovom svetovom šampionáte vo Fínsku majú na svojom konte už dva tímy po 9 bodov, tri víťazstvá z troch duelov dosiahli Kanaďania aj domáci Fíni a sú na dobrej ceste za pohodlným postupom do štvrťfinále.Výber Kanady v helsinskej A-skupine zdolal Slovákov 5:1 , Suomi si v B-skupine v Tampere poradili s tímom USA 4:1.V Helsinkách sú slovenskí hokejisti po pondelku na 6. priečke so ziskom troch bodov z troch duelov, najbližšie sa v stredu predstavia v súboji proti Švajčiarom.V druhom pondelkovom súboji A-skupiny proti sebe nastúpili dvaja súperi, ktorí už majú za sebou zápasy proti Slovákom.Francúzom sa dvakrát podarilo dotiahnuť najtesnejší náskok Nemcov, no na presný zásah Lea Pföderla zo 46. minúty už nenašli recept.V B-skupine si prvé body pripísali Lotyši, ktorí si poradili s Nórmi a zdolali ich 3:2. Víťazný zásah zaznamenal Roberts Bukarts.