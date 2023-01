Kanada pošle Ukrajine štyri Leopardy. Tanky sú pripravené na boj, ale ukrajinskí vojaci sa musia vycvičiť na ich obsluhu

Ukrajincom dajú taktickú výhodu

Prevádzka nie je jednoduchá

26.1.2023 (Webnoviny.sk) - Kanada pošle Ukrajine štyri tanky Leopard 2. Vo štvrtok to oznámila kanadská ministerka obrany Anita Anand , podľa ktorej sú stroje pripravené na boj a vyšlú ich v nadchádzajúcich týždňoch.Kanada tiež vyšle bližšie nešpecifikovaný počet príslušníkov jej ozbrojených síl na výcvik ukrajinských vojakov v zručnostiach, ktoré potrebujú na obsluhu techniky. Informuje o tom spravodajský portál CNN.Tanky podľa ministerky poskytnú ukrajinským vojakom taktickú výhodu vďaka ich „vynikajúcej mobilite, palebnej sile a schopnosti prežitia“ a umožnia Ukrajine získať späť ešte väčšiu časť svojho územia.Anand naznačila, že počet sľúbených tankov by sa mohol zvýšiť, keďže svoje kroky koordinujú so spojencami a spolupracujú pri združovaní munície a náhradných dielov.„Udržiavanie tankov nie je jednoduché, ale ich udržiavanie bude nevyhnutné pre celkový úspech a víťazstvo Ukrajiny,“ poukázala ministerka na zložitosť ich prevádzky.Anand dodala, že Kanada bude diskutovať s Nemeckom, Fínskom, Portugalskom, Španielskom a Holandskom o tom, ako zabezpečiť „dlhodobý úspech našich darov“.