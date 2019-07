Kanada potvrdila svoju podporu pre Ukrajinu

Justin Trudeau, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ottawa 3. júla (TASR) - Kanadské úrady zaradili Ukrajinu do zoznamu krajín, do ktorých je možné dodávať zbrane. Oznámil to v utorok kanadský premiér Justin Trudeau po tom, ako sa v Toronte stretol s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.Trudeau podľa agentúry TASS uviedol, že Ukrajina a Kanada sa dohodli na dodávke obrnenej vojenskej techniky Kyjevu. Podrobnosti o tejto dohode nezverejnili. Zelenskyj len uviedol, že diskutovali o začatí spoločnej výroby na Ukrajine, ktorá "vytvorí pracovné miesta."Zelenskyj informoval, že Kyjev má záujem o ďalší rozvoj vojenskej spolupráce s Kanadou, vrátane práce kanadskej misie Unifier na Ukrajine, ktorá bude fungovať do roku 2022.Okrem toho Trudeau oznámil, že počas nasledujúcich šiestich rokov pridelí kanadská vláda Ukrajine 25 miliónov kanadských dolárov (17 miliónov eur) na demokratické reformy.Kanadský premiér tiež uistil, že kanadská vláda bude pokračovať v politike sankcií voči Rusku kvôli zasahovaniu do situácie na Ukrajine. Dodal, že Kanada bude svoje kroky v tejto záležitosti koordinovať s partnermi.uviedol Trudeau.Povedal tiež, že Kanada je stáleOttawu znepokojuje najmä fakt, že ukrajinskí námorníci, ktorých vlani v Kerčskom prielive zadržali príslušníci ruskej pohraničnej stráže, sú naďalej väznení v Rusku.