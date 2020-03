Kanada vyzýva všetkých svojich občanov, aby sa vrátili domov, kým je to ešte možné

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.3.2020 (Webnoviny.sk) - Kanada v sobotu vyzvala všetkých svojich občanov, ktorí sa momentálne nachádzajú v zahraničí, aby sa vrátili domov, kým majú na to možnosť. Ide o podstatne naliehavejšiu výzvu oproti tej, akú Kanada zverejnila už cez týždeň, a v ktorej vyzývala Kanaďanov nachádzajúcich sa v zahraničí, aby zvážili svoj návrat.V sobotu kanadský minister zahraničných vecí Francois-Philippe Champagne na Twitteri varoval, že v dohľadnom čase zrejme prestane byť možné dostať sa naspäť do Kanady komerčným letom, keďže všetky budú zrušené.Všetci Kanaďania, ktorí sa vrátia z cudziny, pôjdu na 14 dní do samoizolácie.Vláda kanadského Quebecu okrem toho požiadala všetkých svojich obyvateľov nad 70 rokov, aby až do upozornenia nevychádzali z domu. Riziko vážnych zdravotných komplikácií a smrti je totiž u starších ľudí omnoho vyššie.V Kanade doteraz zaznamenali jedno úmrtie na koronavírus a 226 ľudí malo pozitívne testy.