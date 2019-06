Kanaďan De Grasse vyhral na 200 m v Rabate za 20,19 s

Kanaďan Andre De Grasse. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky Diamantovej ligy v Rabate:

muži



200 m: 1. Andre de Grasse (Kan.) 20,19 s, 2. Ramil Gulijev (Tur.) 20,28, 3. Alex Quinonez (Ekv.) 20,30



800 m: 1. Nijel Amos (Bots.) 1:45,57 min, 2. Emmanuel Korir (Keňa) 1:45,60, 3. Clayton Murphy (USA) 1:45,99



110 m prek.: 1. Sergej Šubenkov (neutr.) 13,12 s, 2. Andrew Pozzi (V. Brit.) 13,30, 3. Gabriel Constantino (Braz.) 13,41



3000 m prek.: 1. Getnet Wale 8:06,01 min, 2. Chala Beyo (obaja Et.) 8:06,48, 3. Bejnamin Kigen (Keňa) 8:07,25



diaľka: 1. Juan Miguel Echevarría (Kuba) 8,34 m; 2. Luvo Manyonga (Südafrika) 8,21; 3. Ruswahl Samaai (Südafrika) 8,16



výška: 1. Bohdan Bondarenko (Ukr.) 2,28 m, 2. Naoto Tobe (Jap.) 2,28, 3. Iľja Ivaňuk (neutr.) 2,28



disk: 1. Daniel Stahl (Švéd.) 69,94 m, 2. Fedrick Dacres (Jam.) 69,50, 3. Lukas Weisshaidinger (Rak.) 68,14

ženy



100 m: 1. Blessing Okagbareová (Nigéria) 11,05 s, 2. Marie-Josee Ta Louová (Pobr. slon.) 11,09, 3. Crystal Emmanuelová (Kan.) 11,30



400 m: 1. Salwa Eid Naserová (Bah.) 50,13, 2. Aminatou Seyniová (Niger) 50,24, 3. Christine Botlogetsweová (Bots.) 50,48



800 m: 1. Nelly Jepkosgeiová (Keňa) 1:59,50 min, 2. Habitam Alemuová (Et.) 1:59,90, 3. Oľga Ljachovová (Ukr.) 2:00,35



1500 m: 1. Genzebe Dibabová (Et.) 3:55,47 min, 2. Sifan Hassanová (Hol.) 3:55,93, 3. Gudaf Tsegayová (Et.) 3:57,40



žrď: 1. Sandi Morrisová (USA) 4,82 m, 2. Anželika Sidorovová (neutr.) 4,77, 3. Katie Nageotteová (USA) 4,67



disk: 1. Yaime Perezová 68,28 m, 2. Denia Caballerová (obe Kuba) 65,94, 3. Sandra Perkovičová (Chor.) 64,77

Rabat 17. júna (TASR) - Kanadský šprintér Andre de Grasse zvíťazil v behu na 200 metrov na nedeľnom mítingu atletickej Diamantovej ligy v marockom Rabate. Časom 20,19 sekundy zdolal tureckého reprezentanta Ramila Gulijeva, ktorý je úradujúci majster sveta v tejto disciplíne, a Alexa Quinoneza z Ekvádoru. Ženskú stovku vyhrala Blessing Okagbareová z Nigérie za 11,05 s.Pri neúčasti Caster Semenyovej z Juhoafrickej republiky uspela na ženskej osemstovke Keňanka Nelly Jepkosgeiová za 1:59,50 minúty. Zdolala Habitam Alemuovú z Etiópie a Ukrajinku Oľgu Ljachovovú. Dvojnásobná olympijská víťazka v hode diskom (2012, 2016), Chorvátka Sandra Perkovičová si musí počkať na prvé tohtosezónne víťazstvo. V nedeľnej súťaži obsadila výkonom 64,77 m tretiu priečku za Kubánkami Yaime Perezovou (68,28) a Deniou Caballerovou (65,94).