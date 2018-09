Kanaďan Woods víťazom 17. etapy Vuelty

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Balcón de Bizkaia 12. septembra (TASR) – Víťazom stredajšej 17. etapy cyklistických pretekov Okolo Španielska sa stal Kanaďan Michael Woods.Kopcovitú trať z Getxa do Balcon de Bizkaia s dĺžkou 157 km zvládol 31-ročný jazdec stajne Cannondale-Drapac v čase 4:09:48 h, na druhom mieste so stratou piatich sekúnd finišoval Belgičan Dylan Teuns, tretí skončil domáci zástupca David de la Cruz (+10 s). Červený dres pre lídra celkového poradia si udržal Brit Simon Yates, jeho náskok pred Španielom Alejandrom Valverdem sa zmenšil na 25 sekúnd.Pelotón čakal po utorkovej individuálnej časovke jeden z najťažších dojazdov v tohtoročnom itinerári podujatia, s kopcom prvej kategórie Monte Oiz, ktorý mal na Vuelte premiéru. Monte Oiz obsahoval výstup s dlhou 3000-metrovou pasážou, kde neklesol sklon pod dvanásť percent, pričom výdrž pretekárov preverili najmä náročné 20-percentné stúpania.Ešte predtým museli cyklisti absolvovať štyri zradné stúpania tretej kategórie a jedno "dvojkové" na Alto del Balcón de Bizkaia s dĺžkou 7,3 km - všetky nachádzajúce sa na brutálnom 45-kilometrovom záverečnom úseku.Pred kopcovitou časťou etapy sa ocitol v úniku balík 26 jazdcov. V pelotóne, kde sa držal aj jediný slovenský zástupca Peter Sagan, sa snažili držať tempo a okresávať stratu na vedúcu skupinu najmä jazdci Mitchelton-Scott, neskôr po nich prevzalo štafetu zoskupenie Euskadi-Murias. Víťazom horskej prémie Alto del Balcón de Bizkaia sa podľa očakávania stal Thomas De Gendt, ktorý sa dostal na čelo súťaže o najlepšieho vrchára.Na začiatku cieľového kopca zaútočil v úniku Simon Clarke, v pelotóne mal pád Fabio Aru. V dobrej pozícii boli Rafal Majka i Vincenzo Nibali, tri kilometre pred cieľom nastúpil druhý muž celkovej klasifikácie Alejandro Valverde, ale záverečné prudké stúpanie na zúženej trati patrilo famóznemu Woodsovi, ktorý si dobre načasoval útok, zbavil sa trojčlennej konkurencie (Teuns, de la Cruz, Majka) a vybojoval druhý etapový vavrín pre svoj tím na tohtoročnej Vuelte.Vo štvrtok čaká na cyklistov 157 km dlhá rovinatá etapa z Ejea los Caballeros do Lleidy.