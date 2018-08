Kanaďania pre clá bojkotujú americké produkty

Kanadský premiér Justin Trudeau. Foto: TASR/AP Kanadský premiér Justin Trudeau. Foto: TASR/AP

Ottawa 7. augusta (TASR) - Rozhodnutie USA zaviesť clá na kanadskú oceľ a ostré slová amerického prezidenta Donalda Trumpa na adresu kanadského premiéra Justina Trudeaua pobúrili niektorých Kanaďanov natoľko, že sa rozhodli bojkotovať americké produkty v obchodoch."Zvyčajne tomu nevenujeme veľkú pozornosť," povedal Garland Coulson, podnikateľ zo Spruce Grove v provincii Alberta. "Máme tendenciu nakupovať výrobky, ktoré dobre chutia, alebo ktoré majú nízku cenu, ak chuť nie je problémom."Ale 58-ročný podnikateľ, ktorý označil americké clá pre blízkeho obchodného partnera - Kanadu za "facku", potvrdil, že v uplynulých týždňoch vložil do svojho nákupného vozíka viac kanadských výrobkov.Podobne aj Tracy Martellová z Calgary nahradila obľúbený americký koláč brownie doma upečenou verziou a prestala chodiť na návštevu do USA.Kanaďania sa rozhodli uprednostniť domáce produkty a bojkotovať americké výrobky po tom, ako USA od 1. júna začali uplatňovať 25-% clá na oceľ a 10-% na hliník aj pri ich dovoze z Kanady. Okrem toho ich pobúrilo, keď americký prezident po stretnutí lídrov siedmich najvyspelejších ekonomík sveta G7 označil na sociálnej sieti Twitter kanadského premiéra Justina Trudeaua za "veľmi nečestného a slabého".Kanada zaviedla odvetné clá na niektoré výrobky z USA, vrátane potravín, ako sú kečup, pomarančový džús a jogurt.Ale snaha Kanaďanov o kúpu väčšieho množstva domácich výrobkov predstavuje často hlavolam. Po dekádach úzkej spolupráce je totiž ťažké odhaliť, čo je skutočne kanadský výrobok.Táto krajina je najväčším exportným trhom USA, smeruje tam až vyše 18 % všetkých amerických tovarov, ktoré sa predávajú v zahraničí, uviedla spoločnosť Dow Jones vo svojej správe.Sylvain Charlebois, profesor na univerzite Dalhousie v Novom Škótsku, ktorý sa venuje distribúcii potravín, odhaduje, že zhruba 40-60 % potravín na pultoch kanadských obchodov pochádza z USA. A zároveň pre veľmi tesne prepojené výrobné reťazce je ťažké určiť, aká časť daného produktu sa vyrobila na domácom trhu.To núti prípadných bojkotujúcich zákazníkov, aby si lámali hlavu nad tým, do akej miery je daný výrobok viac kanadský alebo americký."Prisahám, že niečo je 100-% kanadské," napísal Mouratidis, ktorý na sociálnej sieti Facebook uverejňuje zoznam čisto kanadských tovarov.Typickým príkladom dilemy, pred ktorou stoja záujemcovia o bojkot výrobkov z USA, sú hranolčekov zo sladkých zemiakov od kanadského potravinárskeho gigantu McCain Foods Ltd. Vyrábajú sa síce v Kanade, ale zo zemiakov vypestovaných v USA.A ešte ťažší je pre Kanaďanov fakt, že obľúbený kečup od firmy Kraft Heinz, častá položka v nákupnom vozíku, sa v roku 2014 prestal vyrábať v kanadskom Ontáriu a dováža sa z USA.Internetová stránka, ktorá radí kanadským spotrebiteľom, ako sa najlepšie vyhnúť americkým výrobkom, im odporúča uprednostniť francúzsky kečup pred značkou Heinz, pretože sa vyrába v Kanade.Ale existuje odvetvie, v ktorom - ako sa zdá - snaha o bojkot nefunguje. Hoci sa niektorí Kanaďania úmyselne vzdali ciest do USA, celkový počet áut, ktoré v júni prekročili hranicu medzi Kanadou a USA, sa podľa štatistického úradu zvýšil o 12,7 %.