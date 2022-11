Kanaďania sa prvýkrát v histórii stali víťazmi Davisovho pohára, vo finále zdolali Austráliu (video)

Prvý titul

Drvili súperov

28.11.2022 (Webnoviny.sk) - Kanadskí tenisoví reprezentanti sa stali prvýkrát v histórii víťazmi Davisovho pohára, v nedeľňajšom finále vyraďovacej časti záverečného turnaja mužských tímov v španielskej Málage zdolali Austrálčanov 2:0. Denis Shapovalov v prvom zápase zvíťazil nad Thanasiom Kokkinakisom 6:2, 6:4 a svetová šestka Felix Auger-Aliassime potom triumfoval nad Alexom de Minaurom 6:3, 6:4."Myslím si, že každý z nás o tomto sníval," povedal po víťaznom finále Auger-Aliassime, ktorého doplnil Shapovalov: "Od detstva sme chceli byť súčasťou tohto podujatia a získať pre našu krajinu prvý titul. Teraz tomu ani nemôžem uveriť."Obaja doviedli Kanadu v roku 2015 k zisku juniorského Davisovho pohára a v roku 2019 podľahli vo finále seniorského turnaja Španielom v Madride. Bola to vtedy pre Kanaďanov vôbec prvá účasť vo finále DP.Dvadsaťtriročný Shapovalov a o rok mladší Auger-Aliassime sú ťahúni kanadskej reprezentácie už dlhé roky. Druhý spomenutý mal ku koncu sezóny 2022 skvelú formu, triumfoval na štyroch turnajoch ATP, vrátane troch po sebe idúcich počas troch týždňov v októbri."Je isté, že už to viac nie sú deti. Platí to nielen po dnešku, ale už niekoľko rokov. Drvili svojich súperov," povedal o svojich mladších reprezentačných kolegoch 32-ročný Vasek Pospisil. Austrálčania hrali vo finále prvýkrát od roku 2003, keď dosiahli svoje zatiaľ posledné 28. prvenstvo v Davisovom pohári."Myslím si, že dnes sme boli veľmi blízko k víťazstvu. Teraz si musíme počkať na ďalšiu príležitosť hrať o titul. Dúfajme, že sa nám potom podarí uspieť a dokázať, že sme schopní získať titul," skonštatoval De Minaur po finálovej prehre s Kanadou.