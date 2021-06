Kanadská vláda pomôže pri hľadaní ďalších hrobov v bývalých rezidenčných školách, sľúbil premiér Trudeau

Vláda pomôže pri hľadaní hrobov

Škola v Kamloops bola najväčšia

V rezidenčných školách zomreli tisíce detí

3.6.2021 (Webnoviny.sk) - Kanada podporí úsilie o nájdenie ďalších neoznačených hrobov v bývalých rezidenčných školách zriadených na asimiláciu domorodých obyvateľov. V niekdajšom najväčšom takomto zariadení v meste Kamloops v kanadskej provincii Britská Kolumbia našli nedávno masový hrob s pozostatkami 215 detí.Správcovia školy v Kamloops tieto úmrtia nikdy nezdokumentovali. Na pozostatky natrafili počas nedávno prieskumu rádiolokačnou technikou v priestoroch školy, ale zatiaľ žiadne z tiel nevykopali.Kanadský premiér Justin Trudeau bol zo šokujúceho nálezu zdrvený a sľúbil, že vláda pomôže pri hľadaní potenciálnych neoznačených hrobov v ďalších bývalých rezidenčných školách.Spolu s ministrami však zdôraznil, že domorodé komunity by mali samé rozhodnúť, ako chcú postupovať.Kanadské rezidenčné školy boli povinnými internátnymi školami riadenými vládou a náboženskými úradmi v priebehu 19. a 20. storočia s cieľom násilne asimilovať domorodú mládež. Škola v Kamloops bola najväčšia v rámci tohto systému. Fungovala od roku 1890 a 50. rokoch minulého storočia mala až 500 študentov.Ústredná vláda prevzala správu nad školou v roku 1969 a až do roku 1978, keď bola zatvorená, fungovala ako sídlo miestnych študentov.V období rokov 1863 - 1998 odobrali od rodín viac ako 150-tisíc domorodých detí a umiestnili ich do rezidenčných škôl. Veľké množstvo sa už nikdy nevrátilo do svojich domovských komunít.Deti často nesmeli rozprávať svojim jazykom alebo praktizovať svoju kultúru. Mnohé z nich v rezidenčných školách týrali.V správe, ktorú Kanaďania zverejnili v roku 2015, to označili za „kultúrnu genocídu“. V roku 2008 sa kanadská vláda za tento systém oficiálne ospravedlnila. Dosiaľ identifikovali viac ako 4100 detí, ktoré zomreli počas pobytu v takýchto rezidenčných školách.