Kanadská vláda sa pripravuje na možnosť, že sa Trump opäť dostane do Bieleho domu a s tým súvisiacu neistotu

Trumpa v minulosti zvládli

Tri štvrtiny exportu idú do USA

23.1.2024 (SITA.sk) - Kanadská vláda sa pripravuje na možnosť, že by sa Donald Trump mohol opäť dostať do Bieleho domu, a na „neistotu“, ktorá by s tým prišla. Povedal to v utorok kanadský premiér Justin Trudeau na výjazdovom zasadnutí vlády v Montreale.Trudeau konštatoval, že Trump „predstavuje neistotu“. „Nevieme presne, čo bude robiť," povedal Trudeau.Dodal však, že jeho vláda bola v minulosti schopná zvládnuť Trumpa, keď ukázala, že Kanada a USA môžu dosahovať ekonomický rast na oboch stranách hranice.Trump počas svojho pôsobenia na poste amerického prezidenta označil Trudeaua za „slabého“ a „nečestného“ a útočil na obchod medzi oboma krajinami, ktorý je pre Kanadu životne dôležitý.Hrozil clami na autá a uvalil ich na oceľ. Väčšine Kanaďanov sa uľavilo, keď Trump prehral vo voľbách v roku 2020 s Joeom Bidenom.Viac ako 75 percent kanadského exportu smeruje do USA. V roku 2022 hodnota obchodu medzi USA a Kanadou podľa odhadov dosiahla celkovú sumu 1,2 bilióna kanadských dolárov.