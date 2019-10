Kanadský hokejový obranca Cardwell zamieril do Banskej Bystrice

Na archívnej snímke Cardwell v drese Nových Zámkov. Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 21. októbra (TASR) - Tipsportligový hokejový klub HC '05 iClinic Banská Bystrica angažoval 27-ročného kanadského obrancu Jacoba Cardwella. Ten sa do najvyššej slovenskej súťaže vráti po dvoch sezónach, ktoré strávil v Pardubiciach. Klub informoval o novej posile na oficiálnej stránke.Cardwell si vyskúšal slovenskú Tipsport Ligu už v sezóne 2016/17, keď pôsobil v HC Nové Zámky. Odohral zaň celkovo 51 zápasov, v ktorých dosiahol bilanciu 8 gólov a 18 asistnecií. Následne zamieril do Pardubíc, v ktorých drese strávil dve sezóny.V lete roku 2018 sa smutne zviditeľnil prostredníctvom nešťastnej udalosti, na ktorú doplatila jeho priateľka Hana Engelová. Počas záhradnej party s vtedajším obrancom Ottawy Senators Cody Cecim a jeho priateľkou Jamie Thompsonovej došlo k nepríjemnému incidentu, keď Cardwellova priateľka utrpela popáleniny na 35-percentách tela. Na vine bola Thompsonová, ktorá priliala tekuté palivo do krbu tak nešťastne, že plamene zasiahli práve Engelovú. Cardwell dal napokon celú záležitosť na súd a zažaloval nielen Ceciho a jeho priateľku, ale aj výrobcu krbov.Po príchode Cardwella je na súpiske banskobystrického tímu šesť legionárov. Okrem kanadského obrancu aj jeho krajania Tyler Beskorowany, Jordon Southorn a Jordan Hickmott, Američan Cason Hohmann a Fín Joona Jääskälainen.