Kanadský premiér Trudeau uznal porušenie etických pravidiel

Justin Trudeau, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ottawa 15. augusta (TASR) - Kanadský premiér Justin Trudeau v stredu uznal, že porušil etické pravidlá tým, že sa pokúsil ovplyvniť prípad spoločnosti SNC-Lavalin. Odmietol sa však ospravedlniť a argumentoval tým, že mal v úmysle chrániť pracovné miesta. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.Nezávislý komisár, posudzujúci prípady konfliktu záujmov a porušenia etiky, Mario Dion uviedol, že Trudeau a jeho tím sa minulý rok pokúsili oslabiť rozhodnutie federálnych prokurátorov, podľa ktorého by veľká strojárska spoločnosť SNC-Lavalin mala čeliť korupčnému konaniu.povedal Trudeau na tlačovej konferencii v súvislosti so škandálom zahŕňajúcim spoločnosť SNC-Lavalin.dodal.Premiérova vláda od februára čelí obvineniam, že sa snažila chrániť strojársku spoločnosť SNC-Lavalin v prípade podozrení z korupcie. Firmu so sídlom v Montreale v roku 2015 obvinili z údajného úplatkárstva s cieľom zaistiť si obchodné dohody v Líbyi.Škandál okolo spoločnosti SNC-Lavalin poškodil Trudeauov obraz ako mladého progresívca na čele vlády, ktorá sa zaviazala byť otvorená a transparentná. Je vôbec prvým kanadským premiérom, o ktorom sa zistilo, že porušil pravidlá federálnej etiky, dodal Reuters.Celkovo 58-stranové hodnotenie komisára Diona by mohlo podľa Reuters oslabiť Trudeauove možnosti udržať sa pri moci aj po októbrových voľbách.Denník The Globe and Mail začiatkom februára napísal, že asistenti blízki premiérovi lobovali u bývalej ministerky spravodlivosti Wilsonovej-Raybouldovej, aby upustila od plánov stíhať spoločnosť SNC-Lavalin v súvislosti s údajnou spreneverou a korupciou. Požadovali, aby namiesto toho presadzovala dohodu o zmieri, ktorá by umožnila spoločnosti zaplatiť pokutu.