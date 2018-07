Kanadský šprintér De Grasse pre zranenie predčasne ukončil sezónu

Archívna snímka, Andre De Grasse. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ottawa 9. júla (TASR) - Kanadský šprintér Andre De Grasse musí pre zdravotné problémy predčasne ukončiť sezónu. Cez víkend si na národnom šampionáte obnovil zranenie zadného stehenného svalu na pravej nohe.Podľa jeho manažéra síce nejde o vážne zranenie, atlét a jeho štáb ale dali prednosť dôkladnému vyliečeniu v sezóne bez vrcholného svetového podujatia. Dvadsaťtriročný De Grasse sa chce radšej v plnom zdraví sústrediť na budúcoročné MS a na OH 2020 v Tokiu.Trojnásobný olympijský medailista z OH 2016 v Riu de Janeiro už mal vážnejšie problémy so stehenným svalom pred rokom, keď sa pripravoval na svetový šampionát v Londýne a rovnako musel predćasne ukončiť sezónu. Informoval o tom kanadský potál Sportsnet.