Kanadu na MS posilnia ďalšie hviezdne mená, medzi nimi aj Tavares

John Tavares. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ottawa 27. apríla (TASR) - Kanadskú hokejovú reprezentáciu posilní na MS na Slovensku dvojica elitných útočníkov John Tavares z Toronta Maple Leafs a Mark Stone z Vegas Golden Knights. Doplniť by ich mal brankár Pittsburghu Penguins Matt Murray. Informoval o tom novinár zámorskej televízie TSN Darren Dreger. Všetci sa uvoľnili pre národný tím po vypadnutí ich tímov z 1. kola play off NHL.Z uvedenej trojice je najväčšou hviezdou center Toronta Tavares, ktorému vyšla prvá sezóna v mužstve "javorových listov" na výbornú. Strelil 47 gólov - najviac v profiligovej kariére, celkovo nazbieral v základnej časti 88 bodov. Stone začal ročník v Ottawe, ktorá ho pred uzávierkou výmien poslala do Vegas, kde tiež zažil gólovo najúspešnejšiu sezónu s 33 presnými zásahmi.Kanada je v poradí tretím súperom Slovákov v košickej A-skupine. Zverenci trénera Craiga Ramsayho sa so zámorským výberom stretnú v Steel aréne v pondelok 13. mája o 20.15 h.