Kanalizačný systém v Starej Vode má predchádzať škodám po dažďoch

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stará Voda 25. októbra (TASR) – Odvodnenie okolia vybraných cestných komunikácií obce Stará Voda v okrese Gelnica v týchto dňoch ukončili. Ako pre TASR povedal jej starosta Ján Jarábek, prívalové dažde by vďaka zrealizovaným prácam za 120.000 eur už v časti obce nemali spôsobovať škody.povedal s tým, že okrem účelu je priestor aj vizuálne krajší. Pripomenul, že ešte viac sa to prejaví na jar, keď sa príroda po výkopových prácach zregeneruje.Súčasťou projektu Regenerácia centra obce Stará Voda boli viac ako 300 metrov kanalizácie, ktorú tvoria prevažne dláždené rigoly, odvodňovacie kanály s priemerom 300 milimetrov či kanalizačná šachta.povedal starosta.Z celkovej investície predstavovala sumu 114.000 eur dotácia z Environmentálneho fondu, ďalších 6000 eur financovala obec. Práce sa začali v júli a zhotoviteľ ich ukončil v predstihu. Termín bol do 15. novembra.Ako Jarábek pripomenul, obec je opakovane postihovaná povodňami a vyhlasuje tretí stupeň povodňovej aktivity. Povodne s veľkými škodami eviduje v rokoch 2006, 2008, 2010, 2014 aj 2015.uzavrel.