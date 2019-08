Kanárčania evakuovaní pre lesný požiar sa začali vracať domov

Na archívnej snímke požiar na Kanárskych ostrovoch. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Las Palmas de Gran Canaria 21. augusta (TASR) - Obyvateľom niektorých z obcí na španielskom ostrove Gran Canaria, kde vyhlásili evakuáciu po vypuknutí rozsiahleho lesného požiaru, medzičasom umožnili vrátiť sa do svojich príbytkov. V noci na stredu to oznámila regionálna vláda na Kanárskych ostrovoch, ktorej vyhlásenie prevzala tlačová agentúra DPA.Požiar v hornatom vnútrozemí ostrova sa darí postupne likvidovať, pričom už počas predošlej noci strácal na sile s poklesom intenzity vetra a teploty vzduchu. Podľa aktuálnych údajov oheň zasiahol oblasť s rozlohou približne 10.000 hektárov blízko obce Valleseco, juhozápadne od ostrovného hlavného mesta Las Palmas de Gran Canaria.vyhlásil kanársky premiér Ángel Victor Torres.dodal.uviedol veliteľ zasahujúcich zložiek Federico Grillo. V uplynulých dňoch bol požiar označovaný za nekontrolovateľný.Oheň vypukol v sobotu a začal sa šíriť do turisticky vyhľadávaného priesmyku Cruz de Tejeda Valleseco. Škody v miestnej prírodnej rezervácii Tamadaba s jedinečnými borovicovými lesmi však budú zrejme výrazne menšie, ako sa spočiatku očakávalo, konštatoval Grillo.Úrady evakuovali do bezpečia približne 10.000 ľudí. Do boja s najväčším tohtoročným požiarom v Španielsku nasadili viac ako 1000 hasičov a záchranárov a 15 hasiacich lietadiel a vrtuľníkov.