Kancelár Scholz pricestoval na Ukrajinu, Nemecko poskytne Kyjevu ďalšiu vojenskú pomoc

2.12.2024 (SITA.sk) - Nemecký kancelár Olaf Scholz v pondelok prvýkrát za viac ako dva a pol roka navštívil Ukrajinu. Jeho návšteva prichádza krátko po tom, ako ho ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval za telefonát s ruským prezidentom Vladimirom Putinom Scholz pricestoval na Ukrajinu pred februárovými predčasnými voľbami v Nemecku. V čase, keď sa začína volebná kampaň, kancelár poukázal na to, že Nemecko je druhým najväčším poskytovateľom vojenskej pomoci Kyjevu. Zároveň zdôraznil svoju „obozretnosť“ v snahe zabrániť eskalácii vojny, napríklad odmietaním dodávok rakiet Taurus. Kancelár uviedol, že na stretnutí so Zelenským oznámi, že Nemecko tento mesiac poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v hodnote 650 miliónov eur.Zelenskyj v novembri Scholza kritizoval za rozhovor s Putinom, ktorý bol prvým rozhovorom vládcu Kremľa s úradujúcim lídrom veľkej západnej mocnosti za takmer dva roky. Scholz v tomto telefonáte vyzval Putina, aby bol otvorený rokovaniam s Ukrajinou. Ruský vodca však povedal, že akákoľvek mierová dohoda by mala uznať územné zisky Ruska a bezpečnostné požiadavky vrátane toho, aby sa Kyjev vzdal vstupu do NATO.